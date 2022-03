Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Sport"

Cyril Evrard est une future star mondiale de la planche à voile. Il a à peine 18 ans, il termine sa rhéto grâce à des cours par correspondance car il passe plusieurs heures par jour sur sa planche, très souvent aux Canaries, à Ténérife, son camp de base. Cyril vise les JO de Paris où il pourrait briguer une médaille. Son but est de devenir champion du monde dans le circuit professionnel PWA, ni plus ni moins. Et il n’a pas peur de le dire ! Il faut dire que Cyril a déjà un solide palmarès : champion du monde de vitesse en moins de 16 ans et vice-champion du monde chez les moins de 21ans.Cyril a découvert la planche à voile à l’âge de 5 ans. C’est un surdoué. Et un sacré tempérament.

Sky is the limit….