Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Scène"

Sacha Ferra est un passionné. Le jour de ses 18 ans, il décide de réaliser son rêve, tenter le stand up. Retenu lors d’un concours d’humour au Kings of Comedy Club à Bruxelles, il n’a plus lâché la scène depuis. Il écrit, teste, efface et recommence, et finit par proposer son propre One Man Show "Raconte nous", à découvrir là où son rêve a pris naissance, le Kings of Comedy Club. Aujourd’hui, il rencontre les plus grands, son rêve prend forme, petit à petit. A 22 ans, il a tout l’avenir devant lui et le talent pour y parvenir.