Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Mode"

La marque belge Norm a été officiellement lancée en février 2020. Les trois entrepreneurs ont réussi le défi de fabriquer des sneakers à partir de six bouteilles d’eau recyclées. Une marque éco-responsable qui mise sur une transparence optimale dans un environnement particulièrement polluant. Mais la marque va un step plus loin et pense aujourd’hui au recyclage de la chaussure. "Une fois que la basket est abimée, les clients peuvent la renvoyer à nos frais et bénéficier de 15% d’achat. Les chaussures en bon état sont réparées et données à une ONG. Si elles sont trop abimées on les envoie au Portugal là où sont produites nos semelles. Elles sont ensuite broyées puis réintégrées dans de nouvelles baskets".