Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Logements d'exception"

Sur près de 20 hectares entièrement clos, le Domaine de Waillimont met en scène un espace naturel valorisé par un l’aménagement des berges de l’étang et des chemins parcourant le lieu, la plantation de 150 arbres d’essences indigènes et de pelouse. Lieu de détente et de sérénité, Les Lodges de la Vierre offrent un logement insolite dans un chalet en bois construit pour la moitié sur l’étang. Chaque lodge sur pilotis dispose d’ailleurs d’un embarcadère privé. Pour profiter au maximum du séjour dans cet univers singulier, les 14 lodges disposent d’une qualité de confort et d’équipement haut de gamme, garantissant une expérience inoubliable. Le mot d’ordre du concept : être un havre de paix invitant à s’immerger en pleine nature. Dans le respect de celle-ci, la construction s’est voulue éco-responsable : utilisation de matériaux durable – bois locaux, isolation naturelle – gestion des eaux usées – limitation de l’empreinte écologique…