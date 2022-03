Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Joaillerie"

Après des études de gestion d’entreprise, Marie Wauters travaille dans le secteur de la communication tout en se passionnant pour la création de bijoux. Les pierres sont au centre de ses créations. Soutenue par son mari et ses enfants, elle décide en 2021 de lancer sa propre marque de bijoux. Des pièces faites à la main en Belgique et en or 18 carats. Ses pierres précieuses sont certifiées et serties en Belgique par un artisan joaillier gantois.

Sa griffe a pour nom "Elicha", contraction des prénoms de ses deux enfants, Elise et Charles, ses plus précieux joyeux.