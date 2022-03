Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Gastronomie"

Sébastien Hankard (26 ans) rêvait très tôt de travailler avec ses mains. Il décide de suivre une formation durant un an à l’École Hôtelière de Namur et à l’Académie de Vieux Sart. De son côté, Jean Vrijdaghs (28 ans), sera formé à l’IFAPME de Dinant avant d’être médaillé d’excellence à deux reprises au concours international World Skills.

Ensemble, ils décident de créer "Duo de saveurs", un service traiteur où ils expérimentent la cuisine en duo. Les deux chefs viennent à domicile et concoctent des menus 4, 5 parfois 6 services. Après un an et demi, l’envie de lancer leur propre établissement les titille. Le 14 décembre 2018, ils font renaître le Gastronome, restaurant mythique de Paliseul autrefois doublement étoilé.

"Deux caractères très différents mais finalement complémentaires", résume Jean pour décrire leur relation. Dans l'élaboration de leur carte, les deux chefs se laissent guider par leur inspiration. Portés par la même vision et la même philosophie de la cuisine, les deux cuisiniers basent leurs recettes essentiellement sur les produits de saison et essentiellement issus de la région. Le plus important pour eux ? Le respect du produit mais aussi s'entourer d'artisans passionnés et amoureux de leurs produits.

Aujourd’hui, Jean et Sébastien ont le restaurant "Le Gastronome" avec 1 étoile au Guide Michelin (11 mois après l’ouverture) et 15/20 au Gault & Millau après seulement 3 ans d’ouverture.

