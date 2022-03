Les Meilleurs 2021 : les nommés dans la catégorie "Déco Design"

Pénétrer dans l’imaginaire de l’architecte d’intérieur et designer Sébastien Caporusso n’est pas un voyage linéaire mais une interprétation onirique des matières. Tables, luminaires et autres objets de curiosités exposées sont ses créations initiales. Réalisées et à partir de pierres, de verres de Murano, de bois, de marbres, de laiton et autres minéraux collectés auprès des plus fins artisans Belges. Son talent se loge dans le mariage des matériaux simples et nobles qui permettent cette scénographie inattendue et un mélange éclectique d’objets et couleurs propre à son univers. Les formes symboliques de ses compositions sont caractérisées par des contours organiques ainsi que par des découpes majestueuses et atypiques. Sébastien privilégie les objets rares, irréguliers au caractère unique. Son œuvre est complexe. Différents modes d'expression se dessinent dans ses travaux : Architecture d’intérieur, design, scénographie, art décoratif et biens d’autres. C'est face à ce travail libre et spontané que la curiosité du spectateur est éveillée. Parmi ces pièces, nous observons chaque objet dans sa spécificité. Il s'en dégage alors une alchimie qui rappelle l'artisanat d'autrefois et un retour aux nobles matières premières.