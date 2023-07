Les meilleures soupes froides de la Méditerranée

A l’entame de ces grandes vacances, l’équipe de Bientôt à table – RTBF. be a convié l’autrice Mireille Sanchez pour de jolies escapades gourmandes dans le bassin méditerranéen. Depuis les légumes farcis, aux ratatouilles et autres recettes, elle nous invite à découvrir les bases de ces cuisines du sud. Parmi les incontournables : les soupes froides. Plongeons dans les soupières et tous en cuisine !

"La soupe s’inscrit dans toutes les civilisations et cuisines du monde, insiste d’emblée l’autrice. Dans le bassin méditerranéen, elle révèle l’histoire des hommes et des cultures. Les soupes froides, explique la spécialiste, comme le gaspacho, auraient été imaginées pour répondre aux besoins des paysans ou des ouvriers travaillant en plein air. Il est certain que le rythme des saisons a immanquablement conduit à la consommation de soupes froides si prisées en été. Elles peuvent être préparées avec des légumes cuits ou crus, avec ou sans mie de pain, avec ou sans produits laitiers."

Si le gaspacho est le grand symbole des soupes froides de la Méditerranée, il en est bien d’autres, toutes de nature à rafraîchir ou à désaltérer.

Légumes à profusion

Betterave et concombre se prêtent volontiers à de telles préparations mais aussi les tomates, poivrons, courgettes, fenouils, melons, carottes agrémentés des nombreuses et diverses herbes aromatiques aux parfums méditerranéens : menthe, basilic, thym, romarin, origan… Mais nous n’hésiterons pas à y rajouter des copeaux de fromages secs, des quenelles de fromage frais, des lamelles de jambon cru ou de coppa, un filet d’huile d’olive ou un trait de vinaigre viennent parfaire ces soupes gorgées de soleil. Sans oublier les nombreuses versions de soupes froides sucrées…

Gazpacho et salmorejo, les deux frères andalous !

¡No hay verano sin gazpacho ! Il n’y a pas d’été sans gaspacho !

Référence incontournable de la gastronomie espagnole, le gazpacho, est sans doute l’un des plats les plus connus au monde, le plus imité aussi ! Plus confidentiel, le salmorejo est une fierté de la cuisine cordouane.

"Tous deux sont originaires de l’Andalousie, tous deux se préparent avec des tomates, de l’huile d’olive, de l’ail et du pain rassis et tous deux se dégustent froids, précise Mireille." Traditionnellement, le gazpacho, comme le salmorejo, étaient préparés dans un mortier. Il s’agissait alors de piler de la mie de pain avec de l’huile et de l’ail jusqu’à avoir une sorte de soupe épaisse destinée aux travailleurs agricoles. Car le gazpacho trouve ses origines dans la cuisine paysanne du sud de l’Espagne et le salmorejo était un aliment de base des cueilleurs dans les oliveraies andalouses. Notons la profonde modification de l’élaboration du gazpacho et du salmorejo est consécutive à l’arrivée des tomates au 18e siècle ! "Comme cela se passe avec la plupart des recettes traditionnelles, il existe aujourd’hui de nombreux gazpachos et salmorejos : chaque région revendiquant sa référence culinaire et chaque famille sa recette infaillible !"

Le gazpacho a une texture liquide qui permet de le boire dans un verre tandis que le salmorejo est une émulsion crémeuse et épaisse. En effet, l’eau est un ingrédient du gazpacho mais n’entre pas dans la composition du salmorejo. Quant au gaspacho Alentejano, c’est une spécialité du Sud du Portugal. Il est généralement servi avec chouriço, pain olives, jambon cru ou poisson frit… À la différence du gazpacho ou du salmorejo espagnols, le gaspacho portugais n’est pas mixé ce qui lui donne une texture et un aspect différents.

Pour la recette du gazpacho andaluz tradicional, il vous faudra des tomates rouges bien mûres coupées en quartier, poivron vert émincé, concombre en cubes, ail, huile d’olive, vinaigre de Jerez, sel, eau, pain rassis en morceaux.

"Mettre tous les ingrédients dans le bol d’un robot, ajouter l’huile d’olive, l’eau et le vinaigre de Xérès. Le lendemain : mixer la préparation, puis la passer au chinois en pressant de manière à en extraire tout le jus, jusqu‘à obtenir la consistance d’une soupe épaisse. Réserver au réfrigérateur quelques heures avant de servir le gaspacho très frais."

Du Maroc à la Croatie, chacun sa soupe froide !

Passant par le Maroc, on y dégustera la soupe froide à la betterave. Ces dernières sont coupées en dés avec des échalotes émincées, du jus d’orange pressée, du sucre en poudre, du vinaigre balsamique, de l’eau, du sel et du poivre, avec (ingrédient obligé) quelques feuilles de menthe fraîche.

"Verser le tout dans une casserole, ajouter l’eau, porter à ébullition puis réduire à feu doux, laisser cuire environ 30 minutes. Verser le tout dans un bol mixeur, ajouter le jus d’orange et le sucre. Mixer jusqu’à avoir une consistance lisse. Ajouter le vinaigre, saler et poivrer au goût. Incorporer le zeste d’orange, remuer. Mettre au réfrigérateur au moins 1 heure. Décorer de feuilles de menthe au moment de servir."

Du côté de la France, essayez la soupe froide au concombre

En détail : des concombres, yaourt à la grecque, olives vertes dénoyautées, filets d’anchois à l’huile, citrons, huile d’olive, poivre, 1 l de bouillon de légumes

"Mettre les concombres râpés, les olives et les anchois dans le bol d’un mixeur. Verser le jus de citron et le bouillon froid. Mixer en ajoutant le yaourt petit à petit. Poivrer au goût, placer au réfrigérateur au moins 1 heure. Au moment de servir, répartir la soupe glacée dans de petits bols, verser un filet d’huile d’olive."

Passage obligé par l’Italie et sa Pappa al pomodoro

Tomates fraîches, pelées et concassées, pain toscan tranché et grillé (ou pain ciabatta), bouillon de légumes, bouquet de basilic ciselé, ail, sucre, sel et poivre, huile d’olive.

"Frotter les tranches de pain avec l’ail, les placer dans une grande sauteuse. Verser la purée de tomates, le sucre, le basilic ciselé puis le bouillon de légumes de façon à recouvrir les tranches de pains. Laisser cuire 35 à 40 minutes à feu doux en remuant de temps en temps. Saler et poivrer au goût. Servir la soupe dans des assiettes creuses individuelles ou des bols, verser un trait d’huile d’olive et décorer de feuilles de basilic."

La pappa al pomodoro est une spécialité italienne de la région de Sienne. S’agissant d’une ancienne recette traditionnelle, il en existe autant de versions que de familles ! Elle peut être servie chaude ou à température ambiante, ou encore froide comme un gaspacho.

Et du côté du Portugal ? Vive le gaspacho Alentejano

Tomates, ail, sel, origan, huile d’olive, vinaigre, concombre, poivron vert, poivre, sauce piri-piri, eau glacée, pain de campagne rassis.

"Réduire la moitié des tomates, ail et sel en purée. Verser dans une soupière. Ajouter l’origan, l’huile et le vinaigre. Couper les autres tomates, le concombre et le poivron en dés. Ajouter les légumes dans la soupière, verser l’eau glacée. Poivrer et ajouter quelques gouttes de piri-piri au goût. Mélanger, servir aussitôt ou réserver au frais jusqu’au moment de servir. Ajouter le pain en petits morceaux au moment de manger."

