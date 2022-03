Les meilleures séries inspirées de romans

La série s’inspire du livre autobiographique "Orange is the new black : My year in a woman prison". Il relate le récit d’une femme dont la vie bascule du jour au lendemain, Piper Kerman. Menant une vie assez ordinaire avec une famille aimante, un bon travail et un mariage en préparation, elle se fait arrêter par la police pour un délit qu’elle a commis il y a 10 ans. Rattrapée par son passé, l’auteur fait vivre la dégringolade et les changements que cela a eus dans sa vie.