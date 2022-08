Tous les fans du film Dikkenek se souviennent certainement de la scène culte du film lorsqu’Azziz commande "un gros paquet de frites avec sauce Dallas" (extrait ci-dessous). Cette sauce, les fans du film de Olivier Van Hoofstadt l’ont cherchée, sans jamais la trouver.

Il aura fallu attendre 10 ans après la sortie du film pour que la sauce Dallas voie le jour. C’est un ami de Sylvain, créateur du Brussels Ketjep, qui lui a fait la proposition sur le ton de la rigolade, un soir autour d’une bière : "Tu ne nous ferais pas une sauce une Dallas ?"

Le résultat ? Une sauce qui arrache un peu tout en étant sucrée. Sylvain s’est inspiré de la sauce spéciale déjà présente dans les fritkots bruxellois : une sauce à base de ketchup, de mayonnaise et d’oignons frais. Sylvain a fait frire les oignons et y a ajouté de la poudre de chili, de la purée de tomate, du paprika, du romarin de la moutarde et des œufs.