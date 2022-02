Les meilleures recettes de crêpes de Candice

Crêpes faciles esprit pancakes en 3 ingrédients

1 banane

2 oeufs

3 c. à s. de farine

Préparation

Mixez les ingrédients ensemble.

Faites chauffer un fond d’huile dans une poêle et faites cuire la pâte en petits cercles comme

des pancakes.

Crêpes sans oeufs pour les allergiques

Ingrédients (pour 10 crêpes)

250g de farine

500ml de lait

2 sachets sucre vanillé

50g de beurre et un peu + pour graisser la poêle

Préparation

Mettez la farine dans un plat, ajoutez le lait, fouettez au batteur électrique.

Ajoutez le beurre fondu, le sucre vanillé et fouettez le tout.

Laissez reposer 30 minutes.

Graissez la poêle et faites cuire les crêpes.

Galette de blé noir

330g de farine de blé noir/sarrasin

10g de gros sel

750ml d'eau froide

1 oeuf

Préparation

Dans un saladier, mélanger la farine et le gros sel.

A l'aide d'un fouet, verser l'eau en deux ou trois fois, tout en mélangeant la

préparation. On obtient une pâte lisse et épaisse à laquelle on ajoute un oeuf

pour donner une belle coloration à la cuisson.

Filmer et laisser reposer 1 à 2 heures au réfrigérateur.

Graisser la crêpière avec une coton imbibé d'huile. Verser une louche de pâte,

attendre que la galette colore pour la décoller à l'aide d'une spatule et la

retourner. La laisser cuire encore 1 mn environ.

Pour une galette complète, beurrer généreusement les deux côtés de la galette

et déposer au centre de l'un des deux, du jambon et de l'emmental râpé, puis

casser un oeuf au centre de la galette.

Une fois qu'il commence à cuire, saler, poivrer et rabattre les bords de la galette

de façon à ne laisser paraître que le jaune.

C'est prêt une fois que l'oeuf est assez cuit.

Crêpes soufflées

90g de farine

30g de sucre

2 c. à s. de sucre

1 c. à c. d’extrait de vanille

185ml de lait

3 œufs, blancs et jaunes séparés

1 pincée de sel

Préparation

Préchauffez votre four à 180°C

Dans un saladier, versez le lait, les jaunes d’œufs, sucre, l’extrait et la farine. Fouettez au batteur électrique pendant 5 min.

Montez les blancs en neige avec la pincée de sel et ajoutez-les à la préparation.

Versez la pâte dans des empreintes ou ramequins, puis enfournez 15 à 20 min. en surveillant.