Les meilleures piscines en plein air et points d’eau en Wallonie et à Bruxelles pour se rafraîchir cet été 2023

En province de Hainaut

On prend la direction du Centre aquatique "Charleroi-les-Bains", piscine en plein air au coeur du domaine boisé du Centre de loisirs de Marcinelle. Accessible dés le 26 juin et jusqu’à fin aout et, selon les conditions météo, certains week-end de septembre.

Une eau cristalline, le soleil, un lieu de détente pour tous ; Charleroi-les-Bains est un petit paradis dans un écrin de verdure, à moins de dix minutes du centre-ville de Charleroi. La piscine s’inscrit harmonieusement dans un site qui constitue un ensemble architectural et naturel majeur, unique dans la région.

Chaque année, les équipes de la Régie Communale Autonome de Charleroi mettent tout en œuvre, durant la période estivale, pour offrir aux familles des moments d’évasion et de rafraîchissement dans un espace convivial et sécurisé.

Tarif adulte 4 euros de 10 h à 14 h, 7 euros de 14H30 à 18h30 et pour les enfants de moins de douze ans et les plus de 65 ans, 3 euros en matinée, 4 euros l’après midi. Parking de 200 places à proximité du Centre de Délassement et 80 places à proximité du Tennis de l’Astrid Bowl.

