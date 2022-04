Les meilleures images d’animaux du 1er avril au concours des Comedy Wildlife Photography

Les Comedy Wildlife Photography Awards ouvrent ce 1er avril avec des images déjà bien rigolotes pour ce "poisson d’avril".

Le thème de ce concours est dans son nom : des photographies (et des vidéos) d’animaux comiques. Le concours a été co-fondé en 2015 par Paul Joynson- Hicks MBE et Tom Sullam, tous deux photographes professionnels, qui souhaitaient créer un concours photographique qui faisait sourire les gens et se concentrait sur le côté plus léger de la vie.

Leur but est également de promouvoir la conservation de la faune et de leurs habitats à travers un message humoristique et positif, c’est pourquoi chaque année, le concours soutient une organisation de conservation durable. En 2022, ce sera la Whitley Fund for Nature (WFN), une organisation caritative britannique qui soutient les leaders de la conservation travaillant dans les pays du Sud.

Voici un aperçu des plus chouettes images du concours pour l’instant !