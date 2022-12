Les meilleures bandes son de Noël ne sont pas celles que vous croyez !

Lady Bird

La Californie en hiver, une fancy fair, une première fois ratée et un départ pour l’université : dans Ladybird, les tableaux se multiplient et créent un univers à la fois morose et solaire, délicieusement réel. Tout le long du film, la bande-son signée Jon Brion se marie aux phases de vie de Ladybird, jeune adolescente un peu paumée et protagoniste du film. Tandis que les hymnes années 2000 se multiplient – on pense notamment au mythique “Hand in My Pocket” d’Alanis Morissette –, des chansons plus old school comme “Always See Your Face” de Love viennent varier les plaisirs, renforçant le propos du film tout en accompagnant les dires de chacun.