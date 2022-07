Les méduses, fléau de la baignade mais trésor de la science.

Mais si ces animaux inquiètent, ils ont aussi permis des avancées scientifiques notables. En 1913, le prix Nobel de médecine a récompensé des travaux sur le fonctionnement du venin de cousines de méduses qui ont permis de comprendre "le choc anaphylactique" : le venin diminue l'immunité des personnes déjà piquées. "C'était un peu une révolution. Jusque-là, tout le monde était plutôt dans l'idée que 'plus on s'expose à quelque chose, moins on y est sensible'", explique Fabien Lombard.

En 2008, un prix Nobel de chimie a couronné des travaux sur la capacité de certaines méduses à briller dans le noir via une protéine.

Cette fluorescence a été utilisée par de nombreux biochimistes, biologistes et chercheurs en médecine dans leurs recherches, notamment sur les tumeurs ou la maladie d'Alzheimer, avait souligné en 2008 le comité Nobel. "Cela a révolutionné la biologie cellulaire en permettant littéralement d''allumer' les cellules quand elles s'activent, pour voir comment elles fonctionnent", résume Fabien Lombard.