Les méditations de Gregorio Botta à la galerie Montoro 12

On aurait tort de voir dans les œuvres de Botta un travail sur la nostalgie du souvenir. La combinaison des éléments récurrents de son langage plastique (le bol réceptacle d’une eau vitale, les pigments " qui sont comme de la poussière ", les cercles de verre transparent qui façonnent le vide, les fleurs en terre cuite, le lin et le papier japon…) " se présente comme les apparences fugaces d’un monde insondable " précise le plasticien. Ces éléments, en deux et trois dimensions, sont les témoins d’un mystère. Un corpus blanc sans être immaculé ; un blanc impur, marqué ; l’épaisseur de la cire installant un flou sur toute chose. Ailleurs dans la galerie, des alcôves sont un refuge pour l’esprit, loin du vacarme du monde et plus loin un filet d’eau coule sur des plaques de cire, " jaillissant de sources qui ressemblent à des plaies " écrit le galeriste Stefan Pollak.