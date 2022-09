Les “Médiévales” à Villers

Ces 17 et 18 septembre, l’Abbaye de Villers va abriter les " Médiévales ". Des passionnés du moyen âge nous invitent dans leur monde : ils s’habillent, se logent, travaillent, mangent, et se battent comme nos lointains aïeux. Vous êtes invités à admirer les jouteurs, les tireurs à l’arc, les forgerons, vanniers, marchands, et autres joyeux troubadours ! Entrez en immersion dans les campements, boutiques, plaisirs de bouche et animations pour tous. Cerise sur la tarte : on va même découvrir comment on fabrique une cotte de mailles. L’entrée est à partir de 4€