Les Médiévales à l'Abbaye de Villers La Ville les 17 et 18 septembre

L’Abbaye de Villers, en collaboration avec la Cour des Miracles et des Archers de Saint-Pierre, organise la 4ème édition des Médiévales les 17 et 18 septembre 2022. Tout un week-end pour découvrir et expérimenter la vie quotidienne, les us et coutumes, la gastronomie, les campements, les loisirs et les métiers du Moyen Âge.

De l’arc à l’épée

Un tournoi d’archerie médiéval rassemble près de 150 archers de divers pays européens. La compétition est réservée aux archers tirant en arc nu traditionnel et utilisant des flèches bois. Outre les différentes épreuves de précision, les participants proposent au public une reconstitution d’un tir de bataille. Cette démonstration permet de se rendre compte de ce que pouvait être une pluie de flèches qui tombait sur les belligérants d’un champ de bataille comme Azincourt, Orléans ou Bouvines. Un autre combat met en scène une quarantaine de médiévistes armés d’une épée à double tranchant (de taille et d’estoc) et protégés par une armure, une cotte de mailles et une broigne.

Troubadours et saltimbanques

Sonnez hautbois, cors et flûtes, résonnez tympanons, cornets et luths ! Les Médiévales, c’est aussi l’occasion de chanter et de danser avec le groupe La Mesnie Hellequin sur les musiques que nos ancêtres, gueux et châtelains, bourgeois et malandrins, écoutaient le soir dans les châteaux, les villes et les patelins. Mais aussi de s’esbaudir aux facéties et aux numéros des saltimbanques, des jongleurs, des magiciens et autres fans d’heroic fantasy (médiéval fantastique en bon françois).

Bombance et ripaille

Pas de disette ou de famine aux Médiévales. Bien au contraire. Les artisans de bouche sont aux fourneaux et au comptoir pour régaler les visiteurs de brioches cuites sur des rouleaux, de galettes de blé noir, de crêpes, de saucissons, de fromages, à " faire passer " avec de l’hydromel, de l’hypocras (vin médiéval aux épices) ou du cidre fermier. Le tout avec modération, foi de saint Benoît ! Notons que les bars et les food trucks font leur retour à l’intérieur du site de l’abbaye.

Campements et artisans

Afin de recréer l’univers des habitants du Moyen Âge, plusieurs compagnies établissent leur campement au cœur du monastère. Des échoppes accueillent des artisans qui fabriquent et vendent bijoux, couteaux, costumes d’époque, accessoires de mode médiévale, escarcelles ou grimoires. Des grimoires dans lesquels se cachent peut-être la formule magique pour rejoindre Godefroy de Montmirail et Jacquouille La Fripouille à l’époque du roi Louis VI le Gros…