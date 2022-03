Les médicaments peuvent aussi être végan.

Pour les personnes qui excluent tout produit d'origine animale, se soigner peut devenir un choix cornélien. Car 75% des médicaments prescrits en Angleterre contiennent des produits d'origine animale, alerte la Vegan Society, une association anglaise qui milite pour un mode de vie végan.

On trouve de la gélatine, obtenue à partir d'os, et du stéarate de magnésium, qui provient généralement de la graisse animale.

Dans les traitements, on retrouve aussi du lactose, obtenu à partir de lait animal.

Ces composants ne sont pas automatiquement précisés au grand public. "Sur les 100 médicaments les plus vendus, il est impossible de savoir si le médicament contient ou non des substances animales dans 70% des cas", souligne sur son site internet Veggiepharm, une start-up française qui propose des médicaments et des compléments alimentaires végan. Se pose également la question des tests sur les animaux, qui vont à l'encontre des convictions des végans.

La Vegan Society a lancé en 2017 une campagne intitulée "Make More Medicines Vegan" à destination du gouvernement britannique. Son but : sensibiliser aux solutions végétales dans la production de médicaments.