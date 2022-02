Les médias sociaux trop peu actifs face aux attaques contre les scientifiques

Qu’ont en commun l’Américain Anthony Fauci, l’Allemand Christian Drosten, et le Belge Marc Van Ranst ? Outre leur domaine de compétence, l’immunologie ou la virologie, et leur expertise sur la pandémie de Covid-19, ils ont tous les trois une place sur le podium des cibles scientifiques les plus visées par la désinformation en ligne.

Le collectif citoyen international Avaaz, basé à Madrid, a réalisé récemment une étude sur les messages publiés sur les réseaux sociaux à propos de ces scientifiques. Leurs principales conclusions pointent l’inaction de Facebook sur la moitié du contenu de désinformation pourtant débunké par des fact-checkers du monde entier.

Non vérifié ? Plus commenté et plus partagé

Ces posts livrés à eux-mêmes reçoivent environ cinq fois plus de réactions (commentaires, likes et partages) que les posts auxquels Facebook a appliqué une mesure de vérification : en ce qui concerne Anthony Fauci aux Etats-Unis, Christian Drosten en Allemagne et Marc Van Ranst en Belgique, Avaaz a recensé 85 posts avec du contenu non vérifié, qui ont bénéficié de plus d’un million et demi d’interactions (1.868.296). Fin juillet 2021, au terme de l’étude, 49% des publications étaient toujours en ligne et n’avaient pas été supprimées ou étiquetées avec un label d’avertissement.

Quant aux vidéos, elles ont cumulé 14,7 millions de vues. Luca Incotra, directeur de campagne du collectif Avaaz, dénonce le fait que "deux ans après le début de la pandémie, les plateformes des médias sociaux sont toujours un terreau fertile pour la désinformation et les menaces à l’égard des scientifiques". "Nous avons vu, en particulier", poursuit-il, "que sur l’une de ces plateformes, la plus importante, Facebook, la moitié du contenu avec de la désinformation visant de tels scientifiques reste toujours non accompagnée d’un label, d’un avertissement. La plateforme n’est pas attentive à cette désinformation. Même si elles ont apporté d’importants changements de politique, elles n’informent pas les utilisateurs à ce sujet. La raison pour laquelle c’est si problématique, c’est que cette désinformation non détectée, est aussi plus virale. Notre étude montre que quand un contenu de désinformation n’est pas labellisé comme tel par l’entreprise, ce contenu est cinq fois plus viral que quand il y a un label qui alerte l’utilisateur que c’est en réalité faux ou incomplet."

Ces conclusions rejoignent celles d’une enquête lancée par Nature l’année passée : les menaces en ligne visant les scientifiques infectent les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de Covid-19. En octobre 2021, des dizaines de chercheurs racontaient à la revue scientifique qu’ils avaient reçu des menaces de mort, ou des menaces de violences physiques ou sexuelles.