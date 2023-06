Les médias publics européens doivent-ils se distancier de Twitter et TikTok ? Jean-Paul Philippot donne son avis

Jean-Paul Philippot reconnait une situation à double tranchant. D’un côté, "on ne peut pas être dépendant de sociétés commerciales dont les intérêts servent celles et ceux qui ont investi les capitaux nécessaires". De l’autre, on ne peut pas s’en détourner :"C’est nous confronter à une autre réalité que je déplore mais qui est un fait : aujourd’hui, les plus jeunes consomment essentiellement des contenus audiovisuels y compris des contenus d’information sur ces réseaux et plateformes. On ne sait pas s’en passer si on veut toucher toutes celles et ceux qui constituent notre communauté, avec un rendez-vous très clair : en juin de l’année prochaine on votera pour l’Europe. Des garçons et des filles qui fêteront leur 15e anniversaire début juin pourront voter pour la première fois. Ce sont eux que nous devons informer que l’on doit expliquer les enjeux".

L’administrateur général de la RTBF encourage une régulation de ces plateformes au niveau européen. Au point de coordonner un boycott de Twitter et TikTok dans les médias publics comme le suggérait Nicolas Van Zeebrouck, professeur de stratégie et d’économie digitale à Solvay ? "Je pense que c’est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Je l’ai donc écrit à mes consœurs et collègues de l’Union Européenne de Radiodiffusion et des Médias Francophones Publics, qui regroupent également médias canadiens et québécois […] C’est évidemment quelque chose sur laquelle je suis convaincu que nous devons travailler."