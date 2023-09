Les médecins spécialistes iront désormais dans les maisons de repos pour une meilleure prise en charge des résidents

“Cette mesure est cruciale pour le bien-être des patients qui résident en maison de repos", explique le ministre dans un communiqué. " Ils méritent notre attention, et nous devons nous rendre compte que planifier une visite chez le médecin n’est pas toujours possible pour ces personnes-là. Ce que nous mettons en place, ce sont des soins de proximité, en collaboration avec tous les prestataires de soins impliqués et adaptés aux besoins du patient.”

Jusqu’à présent, les spécialistes qui se déplaçaient en maison de repos n’étaient pas dédommagés, désormais ça sera le cas : "C’est une lacune qui persistait", explique Johan Blankaert, Président de l’Absym, l’association des syndicats médicaux, "c’est donc désormais résolu et c’est une bonne chose. Certains spécialistes, des ophtalmologues notamment, se rendaient déjà dans des maisons de repos mais ce n’était pas systématique."

Et le médecin de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas de faire des soins particuliers : "Il s’agit de donner un avis. De voir si le patient doit être hospitalisé. On ne peut évidemment pas tout faire en allant voir le patient sur son lit mais on peut déjà avoir une idée de son état de santé et d’une prise en charge plus importante, en fonction."