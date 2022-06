"Les médecins n’ont pas reconnu mes symptômes" : et pourtant, les maladies cardiovasculaires sont aussi un problème féminin

Les femmes, plus à risque qu’avant

La plupart des maladies cardiovasculaires sont liées à l’hygiène de vie : activité physique, alimentation, tabagisme, stress… Or souligne La Ligue, "les jeunes femmes fument plus tôt et plus fréquemment, sont plus sédentaires, très confrontées au stress (privé comme professionnel), consomment plus d’alcool et ont une alimentation moins équilibrée qu’avant."

Une évolution globale des modes de vie des femmes qui entraîne pour elles davantage de risques qu’auparavant, d’autant que leurs artères sont plus fines que celles des hommes et se bouchent plus facilement. Les œstrogènes naturels – hormones féminines – continuent à jouer un rôle protecteur mais pas au point de contrebalancer les facteurs de risque. Résultat, souligne La Ligue :

Sur les 15 dernières années, le pourcentage de femmes de moins de 50 ans victimes d’un infarctus a triplé.

Les femmes doivent aussi composer avec un facteur de risque spécifique : celui induit par le mode de contraception. Certains moyens contraceptifs (basés sur des œstrogènes de synthèse, comme la majorité des pilules) sont plus dangereux pour les femmes qui ont des antécédents familiaux d’embolies, de thromboses ou d’accidents cardiaques avant 65 ans.

Et surtout, concernant les femmes de plus de 35 ans et qui fument, le tabac + les œstrogènes de synthèse forment un cocktail délétère : le risque d’infarctus est multiplié par 30…

"Le tabac rigidifie les artères, ce qui augmente aussi le risque de caillots. Même pour celles qui ne fument que quelques cigarettes par jour, il est impératif de choisir une contraception sans œstrogènes de synthèse", précise La Ligue.

Sandrine Daoud ajoute : "Il faut avoir une vraie discussion avec son médecin généraliste, avec son gynécologue, par rapport à la contraception quand on fume. C’est important pour nous de parler aux jeunes : les jeunes femmes doivent savoir que c’est très dangereux pour elles."

La campagne de sensibilisation entend insister sur cette dimension dans sa diffusion sur les réseaux sociaux.

