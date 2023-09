Les médecins hospitaliers se croisent à nouveau les bras en Angleterre

Des milliers de médecins anglais se croisent à nouveau les bras dans les hôpitaux ces mardi et mercredi, pour réclamer une hausse des salaires. La grève est cette fois menée tant par les médecins assistants "junior doctors" (à partir de mercredi) que par les titulaires (mardi et mercredi).

C’est le régime des jours fériés qui s’applique pendant la grève. Les soins sont donc réduits au minimum et des milliers de rendez-vous et opérations ont dû être annulés. Cette action menée par les praticiens intervient au moment où le gouvernement britannique a pour projet d’introduire un service minimum dans le secteur des soins. Les médecins hospitaliers ont d’ores et déjà annoncé une nouvelle grève du 2 au 4 octobre.