Les médecins en colère face à une décision du SPF Santé publique sur les gardes de nuit

Par ailleurs, depuis la mise en place du numéro en 2012, la centrale d'appels n'envoyait un médecin au domicile du patient pendant la nuit que dans quatre situations bien précises : pour des douleurs intolérables, pour les certificats de décès, ainsi que les problèmes touchant des résidents de maisons de repos et les patients en soins palliatifs.

Aujourd'hui, outre les visites à domicile, les PMG ont l'obligation d'accueillir des patients durant la nuit. Deux médecins doivent dès lors être mobilisés : un sur place pour les consultations et un autre pour les visites. "Ces récents changements ne se justifient en aucun cas au vu du peu d'appels en soirée et pendant la nuit. Ils ne viennent que gonfler le budget nécessaire pour la garde et accroître la pénibilité d'une profession déjà en pénurie, en augmentant le nombre de gardes à réaliser par chaque médecin généraliste", dénonce l'Absym.

Plusieurs cercles de généralistes n'excluent pas une grève de leurs gardes.