Les médecins bientôt soutenus par des assistants de pratique, un soulagement pour votre docteur ?

En 2026, quand vous irez chez votre médecin généraliste, vous serez peut-être accueilli par un assistant de pratique. Et c’est peut-être lui qui prendra votre tension ou vous fera un test-covid.

Ce nouveau métier a été approuvé vendredi dernier en conseil des ministres. C’est Frank Vandenbroucke, ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé publique, qui a fait cette proposition. Le but du ministre est de répondre à une demande faite par les médecins eux-mêmes : "Nous voulons alléger le travail du médecin pour ce qui est des tâches administratives et logistiques afin qu’il se consacre à sa tâche essentielle. Nous voulons le soulager des tâches d’appui technique pour lesquelles il ne faut pas nécessairement être infirmier ou infirmière."

Il faudra attendre la prochaine rentrée académique en 2024 pour que les premières formations aient lieu. Comme elles dureront un an et demi, dont six mois de stage, c’est en 2026 que les premiers assistants de pratique prendront leur fonction.