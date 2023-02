Les meatfluencers : ces influenceurs qui vantent le régime carnivore.

Une communauté d'influenceurs s'est engagée à contre-courant des recommandations nutritionnelle et environnementale pour réduire la consommation de viande en présentant les bienfaits qu'apporterait un régime carnivore. Une tendance pour le moins déroutante portée par de jeunes femmes qui repose la question du lien entre féminité et barbaque.

Dans un contexte de prise de conscience climatique, on répète très régulièrement que l'élevage industriel est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre tandis qu'une succession d'études très sérieuses réitèrent leur prévention quant aux conséquences néfastes de la consommation de viande rouge sur la santé. Fin décembre dernier, The British Journal of Nutrition rappelait une fois encore que manger de la viande rouge ou de la viande transformée pouvait conduire à des maladies cardiovasculaires ou à développer un diabète de type 2 et des maladies inflammatoires de l'intestin.