Les Maximinis - Opération Planète !

Et si les petits sauvaient la planète ? Oui dans la nature, chaque être est important et garant de l’équilibre, qu’il soit grand ou petit. Mais nos enfants le savent-ils ? Et mesurent-ils qu’eux aussi à leur niveau d’enfant ils peuvent agir ? Face à l'urgence climatique actuelle, les plus petits peuvent être inquiets et se sentir inutiles et démunis.

Ne pas rester inquiet

Mais cette peur des changements climatiques et de l’avenir peut être transformée et partagée en famille afin d’en faire quelque chose de positif, de mobilisateur selon Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’UMons. Pour Bruno Humbeeck, "il faut accepter que les enfants vivent des moments d’inquiétude. Il est donc important de parler des peurs car c’est ressentir ensemble et agir ensemble." Parfois ce sont les histoires qui vont offrir un moment d’échange avec votre enfant. Et l’opportunité de partager éventuellement des craintes liées à ces changements climatiques ou à ce sentiment d’impuissance face à la grandeur de ce qui les entoure.

Chacun peut agir

"Si on est petit, il ne faut jamais se sentir insignifiant” rappelle Bruno Humbeeck. Peu importe la taille ou l’âge, chacun a sa place dans le monde des vivants et peut jouer un rôle à son niveau. Et la nature est là pour nous le confirmer ! Les “minis” comme les abeilles, le plancton ou encore les fourmis sont précieux voire indispensables pour l’équilibre de la biodiversité. Chaque jour, ces petites bestioles font face à l’immensité de leur environnement. Que ce soit dans la mer, sous terre ou dans les airs, ces animaux sont peu visibles et certains sont même invisibles. Mais leur taille ne les empêche pas d’être déterminants dans les tâches essentielles qu’ils accomplissent chaque jour pour nous et la planète entière.

Un podcast dont les enfants sont les héros