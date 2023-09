Les Matins Philo sont de retour au théâtre et en podcast pour une nouvelle édition

Les Matins Philo reviennent cette année pour une treizième saison. Le concept ? 9 cycles thématiques de six ou trois conférences – soit 48 conférences en tout – avec des philosophes belges pour la plupart. Ces penseurs ont été choisis pour leur talent pédagogique et leur ouverture d’esprit.

Le projet est né en 2011 après un constat : les événements centrés sur la philosophie étaient inexistants à Bruxelles – contrairement à d’autres capitales comme Paris ou Londres. Amélie d’Oultremont s’inspire alors d’un modèle parisien et fonde avec ses amis l’ASBL Philo.be en charge des Matins Philo. " Nous avions l’envie de séduire et de rassurer : les Belges sont très inquiets avec la philosophie et ont l’impression qu’ils ne vont rien comprendre. Or, les philosophes – encore très peu médiatisés dans notre pays – ont justement pour mission de transmettre leur pensée et actualisent au maximum leurs propos. "