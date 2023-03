Les mathématiciennes mises en avant, mais il y a encore "un traitement un peu condescendant" selon Claire Voisin

La scientifique pose donc la question : "Qu’est-ce qu’on donne réellement aux femmes quand on donne un poste, mais qu’elle doit porter ensuite toute sa vie le sentiment qu’elle a eu ce poste parce qu’elle était une femme ?".

"Il faut être une femme d’élite comme Emmy Noether ou Marie Curie, dont le niveau était tellement évident et s’imposait tellement par lui-même, pour avoir le respect authentique des hommes, d’égal à égal. Mais malheureusement, actuellement, on voit une tendance au traitement un peu condescendant. On appelle les femmes à venir dans les départements de mathématiques. C’est bien qu’il y ait plus de femmes, mais est-ce que, derrière, on pense à elles pour la valeur de leur travail scientifique ? Ce n’est pas ce que je vois, moi".

