Les matériaux de construction ont aussi droit à une seconde vie

Si le recyclage des vêtements est entré dans les habitudes de nombreux consommateurs, celui des matériaux de construction est moins organisé. Surplus de carrelage, de pavés ou de tuiles, vieux bidet, ou encore outils inutilisés, terminent bien souvent dans un parc à conteneurs.

Rassembler, trier, nettoyer, centraliser en un même lieu et remettre dans le circuit ces tonnes de matériaux, c’était l’idée de Mathias Lefèbvre, coordinateur de la Matériauthèque, et initiateur du projet. " Le potentiel est énorme, mais n’y a pas encore beaucoup de matériauthèques en Belgique. C’est un phénomène en train d’émerger."

Devant ce constat, Mathias Lefèbvre a proposé son projet à la Ressourcerie Tournaisienne. "La Ressourcerie Le Carré fait la même activité avec les biens ménagers, meubles, textiles, bibelots, etc. C’est un système bien rodé et qui fonctionne très très bien. Ils ont approuvé l’idée, à laquelle ils avaient déjà pensé, et l’ont vue comme une extension de ce qu’ils faisant déjà."

Dans les allées, bricoleurs confirmés ou débutants, curieux, ou artistes se croisent. Ils espèrent dénicher la perle rare vintage, souhaitent consommer de manière plus durable, ou sont à la recherche de bonnes affaires.

"Dernièrement j’ai fait une cloison à la maison, je l’ai réalisée quasi entièrement avec du bois issu de la Matériauthèque. J’en ai eu pour une trentaine d’euros de bois. Dans un magasin, j’en aurais eu pour 150-200 euros" constate, satisfait, un jeune bricoleur.