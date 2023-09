Les matches de Pro League durent près de… 100 minutes cette saison

Selon la loi 7 du football intitulée "durée d’un match", une rencontre se compose de deux périodes de 45 minutes chacune, soit 90' par match. Sauf que, depuis l’année dernière et ce qui a été mis en place lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, les matches durent de plus en plus longtemps.

D’après les résultats d’une étude menée par l’Observatoire du football (CIES), publiée dans sa lettre hebdomadaire, les rencontres de Pro League sont proches d’atteindre les… 100 minutes par match (99’37''). Cette saison, plus de 57% des matches de Pro League ont dépassé les 100 minutes de jeu, avec le temps additionnel (sur 45 matches).

Un temps effectif énorme, mais ce n’est rien comparé aux championnats du Moyen-Orient qui caracolent en tête du classement des matches qui durent le plus longtemps. Avec 106’52'', la deuxième division d’Arabie saoudite devance la 1ère division saoudienne (106’2''), le championnat qatari (105’40'') et celui des Émirats arabes unis (105').

"La Liga espagnole est le championnat du big 5 où les arbitres ajoutent le plus de temps additionnel (en moyenne 13’03’’), devant la Premier League anglaise (11’46’’)", précise le CIES, alors que la moyenne globale se situe à 100’15'' (soit 10'15'' de temps additionnel).

Tout en bas du classement, on retrouve la première division finlandaise avec "seulement" 6'07'' de temps additionnel.