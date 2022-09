Les matches de Premier League du week-end reportés après le décès de la Reine

Tous les matches de Premier League anglaise du week-end ont été reportés, en signe de respect après le décès de la Reine Elizabeth II jeudi, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué vendredi.

"En honneur de sa vie extraordinaire et de sa contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir", précise le communiqué.

"Nos clubs et nous-mêmes souhaitons rendre hommage au long et inébranlable service de Sa Majesté envers notre pays. En tant que monarque ayant servi le plus longtemps dans notre pays, elle a été une source d'inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement. C'est un moment extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes qui l'admiraient dans le monde entier, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition", a ajouté Richard Masters, le président de la Premier League.

La Premier League a également précisé qu'elle donnera prochainement plus d'informations concernant les matches prévus durant la période de deuil.