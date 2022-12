Les massages, véritable bienfait pour notre santé

Une autre recherche a été menée à l’Université de Berkeley, mais cette fois sur des joueurs de basket. On le sait, les contacts physiques au sein d’une équipe sportive sont très fréquents et ritualisés, et dans le cas du basket ils portent même des noms de code ("Give me five" et autre).

Il semblerait que ces gestes ne soient pas anodins : en analysant des milliers d’heures de match, des chercheurs se sont aperçus que plus les joueurs se touchaient souvent, plus ils étaient performants sur le terrain et plus l’équipe avait de chances de gagner. Il y aurait donc une corrélation entre le nombre de contacts et la réussite de l’équipe !