Les masques LED : ce nouvel outil innovant pour soigner les problèmes de peau

Le masque LED repose sur les principes de la luminothérapie et utilise différentes longueurs d'onde de lumière pour pénétrer la peau à divers niveaux de profondeur. Chaque couleur de lumière cible certains problèmes de peau, allant de l'acné aux rides et ridules. Le masque LED est très facile à utiliser, non invasif et indolore. Il s’utilise généralement en cure à la maison.

Comment utiliser le masque LED ?

Pour utiliser le masque LED à domicile, on commence par nettoyer sa peau en profondeur. On branche ensuite le masque, on choisit la couleur et l’intensité, on pose le masque sur le visage pendant environ 15 minutes en s’installant confortablement. Une fois le protocole terminé, on applique un sérum et une crème hydratante.