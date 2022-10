Les marques doivent-elles avoir peur des publicités comparatives ?

Une publicité comparative est définie comme toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Aurélie Russanowska, de l'agence de pub BBDO, décrypte ce phénomène qu'on voit apparaître chez nous.

La publicité comparative n’est autorisée par la loi en Belgique que si elle n’est pas trompeuse, porte sur des biens ou services similaires, compare les caractéristiques pertinentes et vérifiables, comme le prix, ne dénigre pas les concurrents et ne se présente pas comme une imitation ou une reproduction.

En d’autres termes, la publicité comparative est tout à fait légale et surtout possible. Mais en Belgique ou en Europe, on en voit très peu, contrairement aux USA où la publicité comparative est une stratégie de communication très répandue.

Et c’est culturel. Les marketers européens, français ou belges ont du mal à franchir cette ligne, même si c’est autorisé. On ne s’attaque pas frontalement à un concurrent. On ne se crée pas d'ennuis au niveau légal, ni sur le plan relationnel. La compétition n’a pas lieu sur le champ de bataille de la communication, elle est plus intellectuelle, au travers de stratégies de distribution, de lancement de produits, de positionnement de marques. Elle est plus diplomate.