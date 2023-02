"Les marques de prêt-à-porter ne sont pas condamnées à disparaître mais à se transformer", selon Yann Rivoallan

Qu’en est-il de l’état de santé général du secteur du prêt-à-porter ?

Les marques subissent une baisse générale d’activité du secteur. Même si les ventes ont augmenté de 3,7% à fin novembre 2022, par rapport à la même période en 2021, les ventes de vêtements en France n’ont pas retrouvé le niveau de l’année 2019. Pour être plus précis, à fin novembre, elles étaient inférieures de 6,6% à celles enregistrées avant le début de la crise du Covid-19, comme l’indiquent les chiffres de l’Observatoire économique de l’Institut français de la mode (IFM).

Certains nouveaux usages, comme le seconde main, ont-ils également pu participer à cette série de fermetures ?

Oui, c’est évident, et je vois deux raisons au succès de la seconde main. D’abord, le contexte actuel ne peut que contribuer à accroître cette demande. Crise économique, inflation, pression sur le pouvoir d’achat et prix qui grimpent… Tout pousse à miser sur l’occasion. Par ailleurs, les jeunes générations ont développé de réelles préoccupations responsables, et font de plus en plus le choix de continuer de consommer sans trop épuiser nos ressources. L’Observatoire Natixis Payments publié début 2022 a relevé une progression du marché de +140% entre 2019 et 2021.