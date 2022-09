Les marionnettes débarquent dans le centre-ville de Tournai le 25 septembre

Le festival Découvertes Images et Marionnettes organisé par la Maison de la Marionnette revient à Tournai du 25 septembre au 4 octobre. En prémisse de ces festivités, de géantes marionnettes se rejoignent sur la Grand’Place et déambulent dans les rues le 25 septembre lors de la parade Géants et minuscules. Figures de démesure et minuscules créatures défilent mains dans les mains, déclinées sous toutes leurs formes : Familles de têtes colorées, dinosaures, et figures tournaisiennes seront de la partie. En suivant leurs traces, les promeneurs peuvent s’extasier devant ces personnages fantasques et mystérieux et par la même occasion redécouvrir la ville à l’écoute de contes locaux.

Cette année, une fameuse personnalité tournaisienne fait sa place dans le rang des géants, la cycliste, aviatrice, coureuse automobile : Hélène Dutrieux. À 16 heures sonne l’heure de sa naissance, les tournaisiens la rencontreront pour la première fois. Un bel hommage rendu à celle dont une rue porte déjà le nom dans la ville des cinq clochers. Au cours de cette journée et partout dans la ville seront également disséminés des spectacles de marionnettes pour faire rire et surprendre les passants. Une journée qui promet de vous faire voir les choses en grand !

Le mardi 27 septembre, c’est la soirée d’ouverture du festival. La Maison de la culture de Tournai accueillera les spectacles de Via-Verde et de Créa Théâtre, le premier Carnet de Bal à 19h30 sera musical et dansé, sans paroles et le second, Llouise plongera le public dans son monde singulier mélangeant marionnettes et robotique.

Plus d’informations sur le programme…