Les Marionnettes célèbrent la Saint-Valentin à Tournai

Les marionnettes sont bien connues à Tournai qui régulièrement les célèbre. Chaque année, de nombreux visiteurs viennent à la rencontre de ces curieux personnages miniatures aux milles et unes histoire à raconter.

En 2023, le Centre de la Marionnette de Tournai, accueille à l’occasion de la Saint-Valentin, une pièce qui célèbre l’amour sous toutes ses formes et apporter un peu de chaleur à l’hiver. Le spectacle "Love Liebe Amor" débarque le 12 février. Des clowns décrits comme "joliment névrosés" conte l’amour dans ce qu’il a de plus beau mais aussi de plus difficile. L’amour qui aime, l’amour qui blesse, et l’amour qui construit, celui du l’amant, celui de l’ami et celui de la famille. Un programme qui s’annonce aussi drôle qu’émouvant, aussi fort que vulnérable. "Rions de nos limites et de nos rêves inaccessibles, de nos angoisses et de nos élans, de nos bassesses et de nos contradictions, de nos paresses et de nos besoins d’absolu. Osons rire de nous." promet la pièce créée par l’asbl Théâtre du Sursaut de Liège.

Et puisqu’il ne faut pas lésiner sur les moments passés avec nos proches, le 15 février, parents et enfants pourront partir sur un parcours ludique entre deux musées tournaisiens : le Musée des arts de la Marionnette et le Musée du Folklore et des Imaginaires s’allient pour un Family Day’s, pour redécouvrir les jeux d’hier et d’aujourd’hui.