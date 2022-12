Les marionnettes à la télévision, souvenirs d’enfance…

En 1979, l’émission Feu vert, très populaire chez les jeunes, prend fin. La RTBF lance un nouveau programme d’un genre complètement différent : Lollipop, présenté par le comédien Philippe Geluck.

Chaque jour, Lollipop présente un sketch, une petite intrigue, entrecoupée de dessins animés. Philippe Geluck est entouré d’une jolie bande de complices qui vont donner à Lollipop toute sa saveur et sa particularité : ce mélange de poésie et d’humour absurde, assaisonné de quelques touches de férocité et d’insolence.

La première de ses acolytes est Malvira, la marionnette inventée et animée par Patrick Chaboud, le directeur du Magic Land Theatre. Elle a les traits d’une vieille femme sans âge, acariâtre, imbuvable, elle crache sur tout le monde lorsqu’elle est en colère.

Apparaissent aussi très souvent Poulou et Moka, un chien et un chat, deux marionnettes inventées par le comédien Robert Lemaire et qui passent leur temps à se disputer au cours de dialogues aussi aberrants que saugrenus.

Lollipop plaît aussi beaucoup aux parents, grâce à l’utilisation quasi permanente du second degré et d’un humour nonsense.

Lollipop disparaît des écrans au milieu des années 80, mais Malvira refera son apparition au début des années 2000, en se tournant cette fois vers un public de grandes personnes. Elle anime avec Jean-Louis Lahaye Les Allumés.be, et elle n’a guère changé…