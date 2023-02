Les Marimbros, le duo des réseaux

Valentine Jongen nous fait découvrir son nouveau coup de cœur, les Marimbros, un duo belge de percussionnistes qui fait le buzz sur la toile, entre Youtube, Instagram et TikTok.

Ce duo est constitué de Thomas Schollaert et Laurens Maris, originaires de Erpe-Mere et Ninove. Ces deux "frères de marimba" ont suivi des cours de percussions classiques à l’académie de Ninove. Ensuite, Laurens a étudié à la Kunst Humaniora de Bruxelles et a aussi suivi des cours de composition au Conservatoire de Gand avec Dirk Brossé. Aujourd’hui, il travaille comme consultant en école secondaire. Quant à Thomas, après l’académie de Ninove, il a étudié la kinésithérapie à l’Université de Gand et pratique maintenant son activité de kinésithérapeute.

Autant dire que les deux musiciens ont des vies professionnelles bien remplies. Alors comment en sont-ils arrivés à faire le buzz sur les réseaux sociaux ?

C’est pendant le confinement que les Marimbros sont nés : Thomas et Laurens ont commencé à créer du contenu pour divertir les gens. Ils ont imaginé des arrangements de chansons populaires au marimba, puis les ont postés sur YouTube. Sur ces vidéos, il est évident qu’en plus de leurs compétences musicales, Thomas et Laurens sont de vrai showmen : ils se mettent en scène, se déguisent et se balancent derrière leur instrument, c’est presque de la danse.

Toutes leurs vidéos sont donc postées sur leur chaîne YouTube Marimbros, ainsi que sur les autres réseaux sociaux, car la spécialité des Marimbros, c’est aussi leurs formats verticaux, destinés aux shorts YouTube, aux reels Instagram et au feed TikTok. Il semblerait qu’ils aient tout compris : leurs vidéos sont courtes, destinées à être regardées dans le sens (vertical) du téléphone, et ce, sur les différents réseaux sociaux. C’est la recette qui marche !

Et puis, l’an dernier, Thomas et Laurens ont franchi un nouveau cap en faisant leur premier passage sur un plateau télé : ils se sont inscrits à l’émission de télécrochet "Holland’s got talent" diffusé chez nos voisins aux Pays-Bas. Ils sont allés jusqu’en demi-finale, ce qui est assez inattendu pour un duo de marimba ! Aussi, Thomas et Laurens proposent leurs services pour divers événements via leur site, comme des fêtes, des réceptions ou du teambulding.