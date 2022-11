Les marchés de Noël en province de Namur

Les 9, 10 et 11 décembre

Durant 3 jours, Couvin va vivre au rythme du Village de Noël. 40 chalets prendront place dans les quartiers du Vieux Couvin et Place de l'Eglise. Au programme notamment, corrida, show par l'école de danse Dubbl'Art, grimage pour enfants, jonglerie et cracheur de feux, présence du Père Noël, animation musicale.

La résidence ''Le Châtelet'' ainsi que la résidence ''Le Gai Logis'' à Sambreville vous ouvrent leurs portes pour votre plaisir ce 10 décembre à partir de 10 H. Un marché rassemblera une vingtaine d'exposants.

32eme grand marché artisanal de Noël au Centre des Métiers d'Art la Spirale à Natoye. Cette année encore, ce seront 60 artistes et artisans de haut niveau et issus de tout le pays qui étonneront le public par les multiples créations. Les exposants seront à la fois installés dans les grandes salles d’exposition au rez-de-chaussée et à l’étage et dans les vastes chapiteaux dressés pour l’occasion. Samedi de 11 h à 20 h et dimanche de 10 h à19 h. Infos www.laspirale.be

Marché de Noël en plein air au quartier de la gare de Houyet au profit du Télévie. Vous pourrez y déguster des produits de bouche, découvrir des articles de cadeaux et de Noël. 25 exposants. Samedi de 14 h à 22 h et dimanche de 11 h à 22 h.

L'asbl Promotion Villageoise Hanzinelle organise son marché de Noël dans la salle communale durant 2 week-end les 9, 10 et 11 décembre et 16, 17 et 18 décembre. Vous pourrez y découvrir différents stands ou artisans comme bougies artisanales, paniers garnis, tricots, savons, gravure sur pierre ou ardoises, montages de Noël, confiseries et d'autres encore, sans oublier notre petite restauration et buvette assurée les 3 jours de chaque week-end. Plus d'info via le site https://www.facebook.com/people/PVH-Promotion-Villageoise-Hanzinelle/100081510157961/

Exposition et vente de produits artisanaux et d'articles cadeaux dans une salle chauffée. C'est en la Salle d'Anjou à Denée (Maredsous) samedi de 15 h à 21 h et dimanche de 13 h à 19 h. 15 exposants.

A Belgrade, ce vendredi 9 décembre à partir de 16 h c'est un Marché de Noël artisanal zéro déchet qui est proposé à l'Ecole de la Boverie. 17 exposants.

Ce 11 décembre plus de 20 artisans locaux pour des cadeaux de Noël uniques et personnalisés seront installé dans l'église du village de Lonzée. Une petite restauration (pâtes et tartiflette) et un bar vous accueillent. Ambiance féerique dans une belle église.

Au cœur de Ciney, la 5e édition des Féeries du Parc rassemblera une grande variété d’exposants dans un cadre féerique du 8 au 12 décembre. Vous aurez l’occasion de flâner au sein d’une sapinière pour le moins originale. Cette sapinière composée d’arbres géants (4m) conçus spécialement pour l’occasion en bois, en fer, en caoutchouc, … par des artistes locaux. 270 exposants annoncés ! Infos

https://www.facebook.com/LesFeeriesduParc