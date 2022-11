Les marchés de Noël en province de Luxembourg

Les 9, 10 et 11 décembre

Quatrième édition du Marché de Noël au centre de Bouillon, à proximité du site de l'Archéoscope sur le quai des Saulx.

Animation et bar d'hiver. Présence de Père Noël. Vendredi de 15 h à 19h et le week-end de 11 à 19 h.

A Saint-Hubert, grand marché des artisans au coeur de la très belle Basilique, marché gourmand et des associations sur la Place de l'Abbaye, marché des commerçants dans la cour du Palais abbatial. Une rando du Père Noël est aussi au programme ainsi qu'une initiation à la danse country, des lectures de conte, des chants de Noël.. Vendredi de 19 h à23 h, samedi de 15 h à 23 h et dimanche 11 décembre de 11 h à 19 h. Infos via la page Facebook https://www.facebook.com/rsisainthubert

Le Château de Deulin, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, se revêt de la magie de cette fête pour vous accueillir. Le 8ème marché de Noël aura lieu dans les dépendances du Château. Produits de bouche, sculptures, bijoux, fantaisie, créations en bois, céramique, vêtements, chapeaux, accessoires, produits de bien-être, antiquités, décorations,...

La promenade entre la grange, la chapelle, les ateliers et l'orangerie, vous donnera l'opportunité de rencontrer une quarantaine d'artisans qui vous feront découvrir leurs dernières créations. 40 exposants. vendredi de 18 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 18 h.

Et du 3 au 23 décembre, le château sera privatisé pour un spectacle unique: la Magie de Noel.

Des effets lumineux fantastiques et une toute nouvelle histoire fascinante vous transporteront dans une atmosphère de conte de fées. Tout en déambulant dans les salons et les chambres, petits et grands pourront profiter de cette nouvelle expérience spectaculaire ! Infos et réservation pour le spectacle sur http://www.magiedenoel.be

25 exposants vous attendront dans la Ferme de la Cour rue du Centre à Straimont samedi de 16 h à 22 h et dimanche de 10h30 à 17h30. Dans une ancienne étable décorée de façon chaleureuse et dans une ambiance conviviale, des artisans et artistes vous présenteront leurs produits/créations. Dégustation de vin chaud, cafés, petite restauration.