Les marches Adeps organisées ce dimanche 31 juillet près de chez vous!

Besonrieux est un hameau faisant partie de la commune de Familleureux. Son histoire est rattachée à celle de la commune et de La Louvière. Notons cependant une particularité : la présence de vestiges romains, d’une villa et un four. Le hameau est d’une minime altitude puisqu’il culmine à 121 mètres. L’architecture des bâtisses de la région est typique des cités ouvrières du 19e siècle. Bois et champs de culture s’entremêlent dans le paysage. Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km y sont organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Chapelle-au-Puits, rue V. Godefroid 24 [7100]

Contact : S.R. Les Bons Vivants de Besonrieux – Jordan Totté – 0499 232.694