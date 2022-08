Les marches Adeps "les points verts" : une activité pour tous qui fait du bien !

Le vrai nom des marches Adeps, ce sont les Points Verts. Des parcours de 5 à 20 kilomètres pour tous les types de randonneurs organisées les dimanches et jours fériés partout sur le territoire de la Wallonie et de Bruxelles. Et le gros avantage, c’est que c’est gratuit ! Pour Anne-Marie, cette ancienne responsable des Points Verts pendant de nombreuses années, ces points verts sont avant tout "un lieu d’accueil à partir duquel il y a une activité sportive qui est organisée. Ici c’est principalement de la marche. Donc vous avez 3 circuits de manière obligatoire en forme de boucle de 5, 10 et 20 km".

Le rôle de délégué sur une marche Adeps c’est un peu comme un trait d’union entre l’Adeps et le groupement local organisateur. Le délégué Points Verts lui s’occupe du coffre avec tout le matériel obligatoire pour que l’activité puisse avoir lieu : matériel de fléchage, carnets, timbres, … Ensuite, c’est le groupement organisateur qui prend le relais pour que tout soit prêt le jour de l’évènement. "Il y a entre 30 et 35 délégués qui œuvrent chaque dimanche, mais ce qui est le plus important c’est le groupement organisateur parce qu’il a tout à charge. Il doit flécher, effectuer un retrait de fléchage, organiser l’accueil, … ", explique cette ancienne responsable points verts.

Pour trouver un parcours, on peut se rendre sur le site internet des Points Verts ou sur l’application Adeps Points verts. Il y en entre 15 et 20 chaque week-end, donc il y en a forcément une près de chez vous et en plus de faire votre activité, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux endroits et de faire des rencontres ! ET comme le dit cette retraitée dynamique, "cela regroupe toutes les générations et ça, je trouve que c’est formidable. Et en plus, il a toute la convivialité de l’après marche. Les gens recherchent un endroit où ils peuvent discuter de ce qu’ils ont vécu pendant leur marche…".