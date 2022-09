Les marches Adeps incontournables de ce dimanche 18 septembre

Chef-lieu luxembourgeois et frontalier du Grand-duché du Luxembourg, Arlon est aussi l’une des plus anciennes villes du pays. Intimement liée au pays voisin et sa langue, le nom des quartiers aura une consonance différente du français pourtant parlé.

La Messancy et la Semois prennent leur source dans la commune, capitale d’un autre breuvage renommé : le Maitrank (un apéritif à base de vin blanc, d’orange et d’aspérule odorante). Le bourg est né au croisement des voies romaines entre Reims, Trèves et Cologne, certainement au 3ème siècle. Les trouvailles archéologiques sont visibles dans un musée, ainsi que les photos des ruines sur lesquelles se dresse l’actuelle ville.

Des itinéraires de 5, 10, 15 ou 20 km sont prévus.

Lieu de rendez-vous : Rue de Bastogne 33 [6700]

Contact : L.R.A. asbl – Les Rossignolets d’Arlon – Emmanuel Boulard – 0479 340 054