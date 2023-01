Les marches Adeps du dimanche 8 janvier en Wallonie et à Bruxelles

Comme son nom l’indique, Fraiture-en-Condroz se situe dans la région naturelle du Condroz. Les paysages de la région sont particulièrement boisés et propices aux belles balades. Le village, quant à lui, est parsemé d’anciennes fermes et de bâtiments datant du 17e et 18e siècle. Le château n’existe malheureusement plus suite à un incendie. Il est toutefois possible de voir ce qu’il en reste et son parc. De nombreuses autres grandes demeures existent dans la région. 4 itinéraires balisés Adeps seront organisés ce dimanche : 5, 10, 15 ou 20 km.

Lieu de rendez-vous : Salle le D’zy, rue Gommeray [4557]

Contact : Syndicat d’initiative de Fraiture – Alain Doffiny – 0494 152.633