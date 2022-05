Les marches Adeps de ce dimanche 8 mai accessibles aux poussettes et personnes à mobilité réduite

Silly se trouve dans la province du Hainaut. Le ruisseau de La Sille parcourt ses paysages essentiellement formés d’espaces de culture agricole et de fermes du 19e et 20e siècle. Le territoire boisé de la commune et ses six châteaux font également de Silly un lieu touristique intéressant. La Brasserie de Silly, fondée en 1850, propose un large éventail de bières artisanales et continue de faire la renommée de la commune. Des itinéraires de 5, 10 et 20 km sont organisés à Silly ce dimanche. Le parcours de 5 km est accessible aux personnes à mobilité réduite et landaus.

Lieu de rendez-vous : Brasserie de Silly, rue Ville Basse 2 [7830]

Contact : L’Ordre des Titjes – Julien Moury – 0474 795.121