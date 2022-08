Les marches Adeps de ce dimanche 28 août, 18 raisons de sortir de chez vous

Fauroeulx est une section de la ville d’Estinnes en province de Hainaut, sur la crête entre les vallées de la Haine et de la Sambre. Vous pourrez vous y promener dans ses paysages boisés et recouverts de champs, typiques de la région. Au sein du village, vous tomberez nez à nez avec l’église Saint-Joseph, bâtie en 1862 et de style semi-roman. Le village se situant sur le territoire de la commune d’Estinnes, vous pourrez y voir également le parc d’éoliennes les plus puissantes du monde ainsi que l’Abbaye de Bonne-Espérance. Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km sont prévus ce dimanche.

Lieux de rendez-vous : Salle communale, place du Centenaire [7120]

Contact : Sté folklorique Les Amis réunis – Christopher Devos – 0474 739.946