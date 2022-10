Les marches Adeps de ce dimanche 23 octobre en Wallonie, 14 raisons de découvrir nos régions

Sprimont est composée de 29 villages et hameaux. Et parmi eux se trouve Fraiture.

La région est notamment connue pour sa pierre bleue (aussi appelée "petit granit"). On l’utilise en architecture et c’est d’ailleurs la pierre la plus répandue parmi le patrimoine architectural de la Région wallonne. C’est aussi à Sprimont que se trouve le plus ancien lieu d’occupation humaine de tout le Benelux ! C’est le site de Belle-Roche déjà occupé il y a environ 500.000 ans. Des itinéraires Adeps sont organisés ce dimanche : 5, 10, 15 ou 20 km.

Lieu de rendez-vous : Rue de l’Entente 17 [4140]

Contact : Mini-football en salle asbl – Isabelle Wégimont – 0476 936.185